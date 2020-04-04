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В Днепропетровской области установили палаточный лагерь для обсервации

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 19:07
В Днепропетровской области установили палаточный лагерь для обсервации
Фото: палаточный лагерь для обсервации (adm.dp.gov.ua)

Палаточный лагерь рассчитан для проживания 130 человек

В Днепропетровской области установили первый в Украине лагерь для прохождения обязательной обсервации граждан, которые будут возвращаться из-за границы из-за коронавируса. Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).

По данным ОГА, палаточный лагерь был установлен вблизи села Могилев. Лагерь рассчитан на прохождение двухнедельной обсервации сразу 130 человек в 65 палатках.

"Только за два дня развернули большой палаточный городок для людей, которые возвращаются в область и потенциально могут быть инфицированы COVID-19. Там они будут находиться на двухнедельной обсервации. В случае необходимости получат квалифицированную медицинскую помощь. На территории постоянно будут находиться врачи", - рассказали в ОГА.

Отмечается, что на территории лагеря развернута хозяйственная часть и зона санитарной обработки. Также есть палатки с душевыми и раздевалками. Для медицинского персонала развернуты 2 палатки.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Киеве определили места для прохождения обязательной двухнедельной обсервации. Граждан будут размещать в больницах. Кличко отметил, что от размещения в отелях отказались, ведь это частная собственность.

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