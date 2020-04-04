У Дніпропетровській області встановили наметовий табір для обсервації

Фото: наметовий табір для обсервації (adm.dp.gov.ua)

Наметовий табір розрахований для проживання 130 людей

У Дніпропетровській області встановили перший в Україні наметовий табір для проходження обов'язкової обсервації громадян, що повертатимуться з-за кордону через коронавірус. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній державній адміністрації (ОДА).

За даними ОДА, наметовий табір було встановлено поблизу села Могилів. Табір розрахований на проходження двотижневої обсервації відразу 130 людей у 65 наметах.

"Лише за два дні розгорнули велике наметове містечко для людей, які повертаються в область та потенційно можуть бути інфіковані COVID-19. Там вони перебуватимуть на двотижневій обсервації. У разі необхідності отримають кваліфіковану медичну допомогу. На території постійно знаходитимуться лікарі", - розповіли в ОДА.

Зазначається, що на території табору розгорнуто господарчу частину та зону санітарної обробки. Також є намети з душовими й роздягальнями. Для медичного персоналу розгорнуто 2 намети.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що у Києві визначили місця для проходження обов'язкової двотижневої обсервації. Громадян будуть розміщувати у лікарнях. Кличко зазначив, що від розміщення в готелях відмовилися, адже це приватна власність.