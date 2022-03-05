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В Днепропетровской области за сутки задержали 11 диверсантов, - Нацполиция

Автор: RBC.UA

За последние сутки в Днепропетровской области были задержаны 11 диверсантов. Также были задержаны четыре мародера в разных городах области.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Нацполиции в Telegram.

В Днепропетровской области за последние сутки были задержаны 11 человек, которые подозреваются в совершении диверсионной деятельности.

В частности в Днепре задержали человека, который фотографировал служебный автомобиль полицейских. При проверке, в его мобильном телефоне был обнаружен диалог в "вайбер" с человеком под аватаром ФСБ, а также звонки со скрытых номеров.

Кроме того, в Днепре и Павлограде были задержаны трое, вооруженные автоматом Калашникова, винтовкой Мосина и гранатой Ф-1.

Также в Кривом Роге и Новомосковске были задержаны мародеры, с устройствами для открывания дверей и магнитными ключами.

Задержанные были доставлены в отделения полиции и Службы безопасности Украины ля проведения следственных мероприятий и установления их сообщников.

Напомним, что вчера в Днепре были задержаны 15 диверсантов.

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полиция