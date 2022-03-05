У Дніпропетровській області за добу затримали 11 диверсантів, - Нацполіція

У Дніпропетровській області за останню добу було затримано 11 осіб, які підозрюються у вчиненні диверсійної діяльності.

Зокрема в Дніпрі затримали людину, яка фотографувала службовий автомобіль поліцейських. При перевірці, в його мобільному телефоні був виявлений діалог в "вайбер" з людиною під аватаром ФСБ, а також дзвінки зі прихованих номерів.

Крім того, в Дніпрі і Павлограді були затримані троє, озброєні автоматом Калашникова, гвинтівкою Мосіна і гранатою Ф-1.

Також в Кривому Розі і Новомосковську були затримані мародери, з пристроями для відкривання дверей і магнітними ключами.

Затримані були доставлені до відділень поліції та Служби безпеки України для проведення слідчих заходів та встановлення їх спільників.