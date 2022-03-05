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У Дніпропетровській області за добу затримали 11 диверсантів, - Нацполіція

Автор: RBC.UA

За останню добу в Дніпропетровській області було затримано 11 диверсантів. Також були затримані чотири мародери в різних містах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Нацполіції у Telegram.

У Дніпропетровській області за останню добу було затримано 11 осіб, які підозрюються у вчиненні диверсійної діяльності.

Зокрема в Дніпрі затримали людину, яка фотографувала службовий автомобіль поліцейських. При перевірці, в його мобільному телефоні був виявлений діалог в "вайбер" з людиною під аватаром ФСБ, а також дзвінки зі прихованих номерів.

Крім того, в Дніпрі і Павлограді були затримані троє, озброєні автоматом Калашникова, гвинтівкою Мосіна і гранатою Ф-1.

Також в Кривому Розі і Новомосковську були затримані мародери, з пристроями для відкривання дверей і магнітними ключами.

Затримані були доставлені до відділень поліції та Служби безпеки України для проведення слідчих заходів та встановлення їх спільників.

Нагадаємо, що вчора в Дніпрі були затримано 15 диверсантів.

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