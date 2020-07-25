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В Днепропетровской области за сутки возникло 68 пожаров на открытых территориях

Днепропетровская область, Суббота 25 июля 2020 14:53
В Днепропетровской области за сутки возникло 68 пожаров на открытых территориях
Фото с места возгорания (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Огонь охватил 13 районов области и четыре города

В Днепропетровской области за минувшие сутки возникло 68 пожаров на открытых территориях. Общая площадь, которую охватил огонь, составила 78,2 гектара.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в основном горели сухая трава и камыш.

"С начала суток, по состоянию на 00:00 25 июля, на территории Днепропетровской области в природных экосистемах возникло 68 пожаров на общей площади 78,2 га. Сухая трава и камыш горели в городах Пятихатки, Марганец, Кривой Рог, Новомосковск, а также в Синельниковском, Петропавловском, Покровском, Софиевском, Петриковском, Широковском, Томаковском, Межевском, Васильковском, Апостоловском, Криничанском, Криворожском и Новомосковском районах", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают осторожно обращаться с огнем, поскольку пожары в экосистемах часто возникают по вине людей.

Напомним, ранее в Хмельницкой области огонь уничтожил 16 гектаров пшеничного поля.

Также сообщалось, что синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

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