У Дніпропетровській області за добу виникло 68 пожеж на відкритих територіях

Фото з місця займання (dp.dsns.gov.ua)

Вогонь охопив 13 районів області та чотири міста

У Дніпропетровській області за минулу добу виникло 68 пожеж на відкритих територіях. Загальна площа, яку охопив вогонь, склала 78,2 гектара.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, в основному горіли суха трава та очерет.

"З початку доби, станом на 00:00 25 липня, на території Дніпропетровської області в природних екосистемах виникло 68 пожеж на загальній площі 78,2 га. Суха трава та очерет горіли в містах П'ятихатки, Марганець, Кривий Ріг, Новомосковськ, а також у Синельниківському, Петропавлівському, Покровському, Софіївському, Петриківському, Широківському, Томаківському, Межівському, Васильківському, Апостолівському, Криничанському, Криворізькому та Новомосковському районах", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликають обережно поводитись з вогнем, оскільки пожежі в екосистемах часто виникають з вини людей.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області вогонь знищив 16 гектарів пшеничного поля.

Також повідомлялося, що синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.