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В Хмельницкой области огонь уничтожил 16 гектаров пшеничного поля

Хмельницкая область, Суббота 25 июля 2020 11:40
В Хмельницкой области огонь уничтожил 16 гектаров пшеничного поля
Фото: пожар на поле (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Общая площадь поля составляет 300 гектаров

В Хмельницкой области произошел пожар на пшеничном поле, который уничтожил 16 гектаров посева. Огонь возник из-за неисправности в комбайне.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели обнаружили пожар во время патрулирования мест сбора урожая.

"На момент прибытия огонь охватил около 16 га пшеницы, существовала угроза распространения пламени на всю площадь поля, которая составляла 300 га. Бойцы ГСЧС совместно с добровольной пожарной дружиной фермерского хозяйства приступили к тушению.

Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра, а также сложностью подъезда к полю. Впоследствии пожар удалось ликвидировать в тех масштабах, которых он приобрел на момент прибытия, спасая при этом 284 га пшеницы", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 16:34 и ликвидировали в 16:59. Также спасатели назвали причину распространения огня.

"Пожар возник из-за неисправности подвижных узлов и деталей комбайна, который собирал урожай. По словам комбайнера, во время сбора урожая, у него произошла неисправность, из-за чего образовалась искра с последующим горением стерни. Из-за порывов ветра огонь быстро перекинулся на пшеницу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине, в том числе и в Хмельницкой области.

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Новости Украины пожарГСЧСспасатели
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