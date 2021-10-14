В Днепропетровской области стартовало строительство седьмого группового дома для сирот

"Воплощаем новые стандарты в воспитании сирот и детей, лишенных родительской опеки. В разных уголках области возводим малые групповые дома. Обстановка в домах максимально приближена к домашней. Чтобы малышам было комфортно и уютно", - прокомментировал глава области Валентин Резниченко.

Одноэтажное здание возводят недалеко от школы, рядом с новой амбулаторией. Внутри обустроят 5 спален. Игровую, гостиную, столовую и кухню объединят в большую комнату-студию. Фасад и кровлю дома утеплят, а снаружи смонтируют террасу, где летом можно будет завтракать, обедать или отдыхать. Рядом с домом обустроят двор с клумбами, где будет расположена детская площадка для активных игр.

Всего в доме смогут жить 10 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Они будут посещать сельские детсад и школу.

В данный момент подрядчики обустраивают фундамент строения, а также подготавливают котлован для заливки бетоном.

Кроме дома в Вакулово, на Днепропетровщине уже построены 6 подобных объектов для детей-сирот: в Богдановке, Каменском, Петриковке, Покрове, Раевке и Соленом.