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У Дніпропетровській області стартувало будівництво сьомого групового будинку для сиріт

Автор: Наталія Гурковська

У Вакуловому Дніпропетровської області стартували роботи з будівництва малого групового будинку для дітей-сиріт Криворізького району. Будівлю зведуть та облаштують за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"Втілюємо нові стандарти у вихованні сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У різних куточках області зводимо малі групові будинки. Обстановка в оселях максимально наближена до домашньої. Аби малечі було комфортно і затишно", - прокоментував очільник області Валентин Резніченко.

Одноповерхову будівлю зводять неподалік від школи, поряд із новою амбулаторією. Всередині облаштують 5 спалень. Ігрову, вітальню, їдальню та кухню об’єднають у велику кімнату-студію. Фасад та покрівлю будинку утеплять, а зовні змонтують терасу, де влітку можна буде снідати, обідати або відпочивати. Поруч із будинком облаштують подвір’я із клумбами, де буде розташований дитячий майданчик для активних ігор.

Загалом у будинку зможуть жити 10 дітей віком від 3 до 18 років. Вони відвідуватимуть сільські дитсадок і школу.

В даний момент підрядники облаштовують фундамент будівлі, а також підготовлюють котлован для заливки бетоном.

Окрім будинку у Вакуловому, на Дніпропетровщині вже побудувано 6 подібних об’єктів для дітей-сиріт: у Богданівці, Кам’янському, Петриківці, Покрові, Раївці та Солоному.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпропетровській області почали будувати другий дитсадок-підкову.

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Велике будівництво