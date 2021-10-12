ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Днепропетровской области начали строить второй детсад-подкову

Новина українською →
Днепр, Вторник 12 октября 2021 19:03
В Днепропетровской области начали строить второй детсад-подкову Фото: в Днепропетровской области начали строить второй детсад-подкову (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Никопольском районе Днепропетровской области стартовало строительство детсада в форме подковы. Двухэтажное дошкольное учреждение возводят "с нуля" в поселке Червоногригоровка по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Яркие, уютные, современные. Стремимся, чтобы на Днепропетровщине было больше именно таких детсадов. На Никопольщине возводим «с нуля» дошкольное учреждение в форме подковы. Подобный садик уже есть в области - он работает в Покрове", - рассказал Резниченко.

Садик будет рассчитан на 115 дошкольников. Одной из "изюминок" будущего дошкольного учреждения станут большие окна, от пола до потолка. В игровых сделают теплый пол. Для посетителей с инвалидностью предусмотрены пандусы на пониженные пороги.

По состоянию на сейчас уже готов котлован под устройство свай, которые станут частью фундамента. Одновременно ведутся работы по строительству септика - канализации детсада. Также строители работают над котлованом будущей котельной.

В Днепропетровской области начали строить второй детсад-подкову

"В Червоногригоровке есть детсад, но он способен принять менее 60 детей. А потенциальных посетителей от 1 до 6 лет намного больше. Поэтому новый садик - наша мечта", - рассказал поселковый голова Александр Прокопенко.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Пятихатках Днепропетровской области капитально отремонтировали 60-летний садик.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Новые правила проезда на карантине. С какими документами пустят в автобус и поезд: список
Новые правила проезда на карантине. С какими документами пустят в автобус и поезд: список
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков