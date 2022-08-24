В Днепропетровской области сработала система ПВО

В среду, 24 августа, днем в Днепропетровской области сработала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
В Днепропетровской области система ПВО начала работать во время воздушной тревоги. Более подробных деталей местные власти пока не сообщали.
Жителям Днепра и области необходимо пройти в укрытие.
Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой области 24 августа днем ПВО сбила вражеский воздушный объект.
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