UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области сработала система ПВО

Иллюстративное фото: в Днепропетровской области сработала система ПВО (mil.in.ua)
Автор: Иван Носальский

В среду, 24 августа, днем в Днепропетровской области сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

В Днепропетровской области система ПВО начала работать во время воздушной тревоги. Более подробных деталей местные власти пока не сообщали.

Жителям Днепра и области необходимо пройти в укрытие.

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой области 24 августа днем ПВО сбила вражеский воздушный объект.

Также мы писали, что российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьПВОВойна России против Украины