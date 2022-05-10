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В Днепропетровской области сократили комендантский час

Фото: в Днепропетровской области сократили время комендантского часа (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепропетровской области сократили комендантский час. С 10 мая ограничения на передвижение будут действовать на час меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"С сегодняшнего дня (комендантский час - ред.) будет действовать с 23:00 до 05:00", - сообщил в Telegram-канале глава ОВА.

К своему посту Резниченко прикрепил копию распоряжения об изменении времени комендантского часа в области. В нем отмечается, что в этот период запрещается нахождение на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков.

Фото: распоряжение главы Днепропетровской ОВА об изменении действия комендантского часа (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, в Днепропетровской области действовал комендантский час с 22:00 до 05:00.

Отметим, в ночь на Пасху в регионе отменили комендантский час.

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