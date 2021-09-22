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В Днепропетровской области школьница сожгла флаг Украины и выложила видео в соцсети

Автор: Инна Собора

В городе Каменское Днепропетровской области девушка сожгла флаг Украины. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

21 сентября полицейские обнаружили в Интернете видео, на котором девушка поджигает флаг Украины.

По указанному факту материал зарегистрирован в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

В ходе проверки полицейские установили личность девушки - 15-летняя ученица одной из школ города Каменское.

В действиях несовершеннолетней усматриваются признаки преступления предусмотренного ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Видео девушка разместила в одной из соцсетей. На вопрос "Зачем ты это делаешь?", школьница отвечает, что это "не ее флаг".

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Днепропетровская областьУголовное дело