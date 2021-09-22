RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Дніпропетровській області школярка спалила прапор України та виклала відео в соцмережі

Автор: Инна Собора

У місті Кам'янське Дніпропетровської області дівчина спалила прапор Україні. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

21 вересня поліцейські виявили в Інтернеті відео, на якому дівчина підпалює прапор України.

За вказаним фактом матеріал зареєстрований до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.

В ході перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Кам’янське.

В діях неповнолітньої вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Відео дівчина розмістила у одній із соцмереж. На питання "Для чого ти це робиш?", школярка відповідає, що це "не її прапор".

Читайте РБК-Україна в Google News
Днепропетровская областьКримінальна справа