У Дніпропетровській області школярка спалила прапор України та виклала відео в соцмережі

У місті Кам'янське Дніпропетровської області дівчина спалила прапор Україні. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.
21 вересня поліцейські виявили в Інтернеті відео, на якому дівчина підпалює прапор України.
За вказаним фактом матеріал зареєстрований до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.
В ході перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Кам’янське.
В діях неповнолітньої вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Відео дівчина розмістила у одній із соцмереж. На питання "Для чого ти це робиш?", школярка відповідає, що це "не її прапор".