В Днепропетровской области на шахте погиб работник

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На шахте создали специальную комиссию для расследования обстоятельств несчастного случая

В Павлоградском районе Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса был смертельно травмирован работник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, несчастный случай произошел с горняком Павлоградского управления монтажно-демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

Так, мужчину прижало емкостью для горной массы при ее транспортировке. Медики констатировали смерть потерпевшего.

Отмечено, что на шахте создали специальную комиссию для расследования обстоятельств несчастного случая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге на шахте "Юбилейная" вследствие несчастного случая на производстве погиб рабочий. Несчастный случай произошел на горизонте 420 метров около 15-ти часов.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году на производстве в угольной отрасли Украины произошло 780 несчастных случаев. Например, недавно в Запорожской области на шахте Эксплуатационная от полученных травм скончался 39-летний рабочий.