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У Дніпропетровській області на шахті загинув працівник

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 07:32
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На шахті створили спеціальну комісію для розслідування обставин нещасного випадку

В Павлоградському районі Дніпропетровської області  на шахті імені Героїв космосу був смертельно травмований працівник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, нещасний випадок стався з гірником Павлоградського управління монтажно-демонтажних робіт гірничо-шахтного обладнання.

Так, чоловіка притиснуло ємністю для гірничої маси під час її транспортування. Медики констатували смерть потерпілого.

Зазначено, що на шахті створили спеціальну комісію для розслідування обставин нещасного випадку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі на шахті "Ювілейна" внаслідок нещасного випадку на виробництві  загинув робітник. Нещасний випадок стався на горизонті 420 метрів близько 15-ї години.

Як писало РБК-Україна, у 2017 році на виробництві у вугільній галузі України сталось 780 нещасних випадків. Наприклад нещодавно в Запорізькій області на шахті Експлуатаційна від отриманих травм помер 39-річний робітник.

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