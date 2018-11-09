В Кривому Розі на шахті загинув робітник

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Робітник загинув через нещасний випадок

У Кривому Розі на шахті "Ювілейна" внаслідок нещасного випадку на виробництві загинув робітник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, нещасний випадок стався на горизонті 420 метрів близько 15-ї години.

"Наші фахівці не встигли спуститись, тіло встигли підняти співробітники шахти. Наша медик констатувала смерть. Видимих пошкоджень у нього немає. Причини встановлює слідство. Ми кваліфікуємо цей випадок як надзвичайну ситуацію, пов’язану з нещасним випадком під час виконанням службових обов’язків", - повідомили в гірничорятувальній службі.

Повідомляється, що у 2017 році на виробництві у вугільній галузі України сталось 780 нещасних випадків.

Нагадаємо, в Запорізькій області на шахті Експлуатаційна від отриманих травм помер 39-річний робітник.

Зазначалося, що в результаті відшарування гірничої маси з покрівлі виробки на висоті 873 метра був травмований один з працівників Запорізького Залізорудного комбінату.

Як писало РБК-Україна, в Запорізькій області в селі Мала Білозерка-4 стався обвал на шахті, в результаті чого загинула одна людина.