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В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 19:36
В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник Фото: в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник (Беспилотник фото 24tv)
Автор: Сергей Пышкин

Около 19:15, украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат оккупантов в Днепропетровской области. Наши бойцы продолжают работать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Наши работают. Сбили над областью вражеский беспилотник. Слава нашим ВСУ!",- пишет Резниченко.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, что наши бойцы сбили вражеский беспилотник в Луганской области.

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