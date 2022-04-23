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Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области

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Суббота 23 апреля 2022 14:59
Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области Фото: украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области facebook.com/RapidReactionBrigade)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в Луганской области. "Орлан" летал на низкой высоте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что нацгвардейцы возвращались с выполнения задания. Во время маршрута они заметили вражеский беспилотник, который летал на низкой высоте.

"Ребята остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский Орлан из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве", - добавляет пресс-служба.

Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области

Фото: украинские военные сбили вражеский беспилотник в Луганской области facebook.com/RapidReactionBrigade)

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