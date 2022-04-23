В Дніпропетровській області збили ворожий безпілотник
Фото: в Дніпропетровській області збили ворожий безпілотник (Безпілотник фото 24tv)
Близько о 19:15, українські військові збили безпілотний літальний апарат окупантів в Дніпропетровській області. Наші бійці продовжують працювати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Наші працюють. Збили над областю ворожий безпілотник. Слава нашим ЗСУ!", - пише Резніченко.
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про те, що наші бійці збили ворожий безпілотник в Луганській області.
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