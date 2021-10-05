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В Днепропетровской области "с нуля" построят групповой дом для детей-сирот

Автор: Наталия Гурковская

В селе Петровка Синельниковского района Днепропетровской области началось строительство «с нуля» малого группового дома для детей-сирот. Работы проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Создаем домашний уют для детей, не знающих родительской опеки. В качестве альтернативы интернатам строим на Днепропетровщине малые групповые дома. Такие дома уже есть в Соленом, Раивке, Каменском, Покрове, Петриковке, Богдановке. Еще один начали возводить «с нуля» в Петровке", - рассказал Резниченко.

Под здание выделили участок рядом со школой, детским садом и домом культуры. Площадь дома составит около 400 кв. м, он будет рассчитан на 10 детей.

"Достойный и яркий объект строим. Обустроим ленточный фундамент и начнем возводить кирпичные стены. Здание спроектировали по современным стандартам. Оно будет привлекательным внешне, коттеджного типа", - рассказал прораб Михаил Яцечко.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Пятихатках Днепропетровской области капитально отремонтировали 60-летний садик.

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Большая стройка