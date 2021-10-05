У Дніпропетровській області "з нуля" збудують груповий будинок для дітей-сиріт

"Створюємо домашній затишок для дітей, що не знають батьківського піклування. Як альтернативу інтернатам будуємо на Дніпропетровщині малі групові будинки. Такі оселі вже є у Солоному, Раївці, Кам’янському, Покрові, Петриківці, Богданівці. Ще одну почали зводити "з нуля" у Петрівці", - розповів Резніченко.

Під будівлю виділили ділянку поряд зі школою, дитячим садочком та будинком культури. Будинок матиме площу майже 400 кв. м і буде розрахований на 10 дітей.

"Достойний та яскравий об’єкт будуємо. Облаштуємо стрічковий фундамент і почнемо зводити цегляні стіни. Будівлю спроєктували за сучасними стандартами. Вона буде приваблива ззовні, котеджного типу", - розповів виконроб Михайло Яцечко.