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У Дніпропетровській області "з нуля" збудують груповий будинок для дітей-сиріт

Автор: Наталія Гурковська

У селі Петрівка Синельниківського району Дніпропетровської області почалося будівництво "з нуля" малого групового будинку для дітей-сиріт. Роботи проводяться у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"Створюємо домашній затишок для дітей, що не знають батьківського піклування. Як альтернативу інтернатам будуємо на Дніпропетровщині малі групові будинки. Такі оселі вже є у Солоному, Раївці, Кам’янському, Покрові, Петриківці, Богданівці. Ще одну почали зводити "з нуля" у Петрівці", - розповів Резніченко.

Під будівлю виділили ділянку поряд зі школою, дитячим садочком та будинком культури. Будинок матиме площу майже 400 кв. м і буде розрахований на 10 дітей.

"Достойний та яскравий об’єкт будуємо. Облаштуємо стрічковий фундамент і почнемо зводити цегляні стіни. Будівлю спроєктували за сучасними стандартами. Вона буде приваблива ззовні, котеджного типу", - розповів виконроб Михайло Яцечко.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у П'ятихатках Дніпропетровської області капітально відремонтували 60-річний садочок.

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Велике будівництво