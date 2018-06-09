Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Днепропетровской области руководители отделения госбанка присвоили полмиллиона гривен клиентов

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 16:18
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

По указанному факту открыто уголовное производство

В Днепропетровской области задержали руководителей отделения госбанка на хищении средств клиентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"В Днепропетровской области сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, и.о. управляющего отделением банка и ее подчиненная "пользовались" оформленными, но не выданным картам клиентов из числа вынужденных переселенцев. Так, злоумышленницы самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги. В случае, если клиенты обращались с заявлением о пропаже денег со счета, чиновницы выдавали им наличные, которые снимали с другого счета.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области СБУ предупредила хищение нефти госпредприятия.

Украинец пытался вывезти в РФ антикварные изделия В Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы сообщника боевиков
Теги публикации: Служба безопасности Украины, хищение, Днепропетровская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь