В Днепропетровской области руководители отделения госбанка присвоили полмиллиона гривен клиентов

По указанному факту открыто уголовное производство

В Днепропетровской области задержали руководителей отделения госбанка на хищении средств клиентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

"В Днепропетровской области сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, и.о. управляющего отделением банка и ее подчиненная "пользовались" оформленными, но не выданным картам клиентов из числа вынужденных переселенцев. Так, злоумышленницы самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги. В случае, если клиенты обращались с заявлением о пропаже денег со счета, чиновницы выдавали им наличные, которые снимали с другого счета.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области СБУ предупредила хищение нефти госпредприятия.