У Дніпропетровській області керівники відділення держбанку привласнили півмільйона гривень клієнтів

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Дніпропетровській області затримали керівників відділення держбанку на розкраданні коштів клієнтів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України.

"У Дніпропетровській області співробітники СБУ спільно з поліцією викрили керівників відділення одного з державних банків України, які привласнили півмільйона гривень клієнтів установи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в. о. керуючого відділенням банку та її підлегла "користувалися" оформленими, але не виданими картками клієнтів з числа вимушених переселенців. Так, зловмисниці самостійно встановлювали ПІН-коди та через банкомати знімали гроші. У разі, якщо клієнти зверталися із заявою про зникнення грошей з рахунку, чиновниці видавали їм готівку, яку знімали з іншого рахунку.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області СБУ попередила розкрадання нафти держпідприємства.