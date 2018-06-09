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У Дніпропетровській області керівники відділення держбанку привласнили півмільйона гривень клієнтів

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 16:18
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Дніпропетровській області затримали керівників відділення держбанку на розкраданні коштів клієнтів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України.

"У Дніпропетровській області співробітники СБУ спільно з поліцією викрили керівників відділення одного з державних банків України, які привласнили півмільйона гривень клієнтів установи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в. о. керуючого відділенням банку та її підлегла "користувалися" оформленими, але не виданими картками клієнтів з числа вимушених переселенців. Так, зловмисниці самостійно встановлювали ПІН-коди та через банкомати знімали гроші. У разі, якщо клієнти зверталися із заявою про зникнення грошей з рахунку, чиновниці видавали їм готівку, яку знімали з іншого рахунку.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернігівській області СБУ попередила розкрадання нафти держпідприємства.

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Теги публікації: Служба безпеки України, хищение, Днепропетровская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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