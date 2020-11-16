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В Днепропетровской области в результате пожара погибли трое детей

Автор: Андрей Козловский

В Днепропетровской области в частном жилом доме произошел пожар. В результате происшествия погибли трое маленьких детей - 2014, 2016 и 2018 годов рождения.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел в воскресенье, 16 ноября, в селе Быково Криничанского района. Спасатели локализовали его в 16:49 на площади 25 кв м, а в 17:17 - ликвидировали.

К ликвидации огня привлечены семь пожарных и две единицы техники. Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Напомним, 4 ноября, в селе Вязовок Черкасской области в жилом доме произошел пожар. Тогда в результате происшествия погибли трое людей, среди них - ребенок.

Кроме того, 28 октября, в селе Новокрасне Одесской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли двое детей.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате чего один человек погиб, однако 17 удалось эвакуировать.

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