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В Черкасской области во время пожара в доме погибли три человека

Село Вязовок, Среда 04 ноября 2020 12:19
В Черкасской области во время пожара в доме погибли три человека
Фото: пожар в Черкасской области ck.dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 ноября, в селе Вязовок Черкасской области в жилом доме произошел пожар. В результате происшествия погибли трое людей, среди них - ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел около 8:45 на улице Независимости. По прибытию спасатели городищенской пожарно-спасательной части обнаружили в доме тела трех погибших. Предварительно среди них двое пожилых людей и ребенок 2016 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, местная пожарная команда из села Вязовок и мобильно-оперативная группа управления. Отмечается, что в 09:30 огонь локализован, однако ликвидация пожара продолжается.

Фото: пожар в Черкасской области (ck.dsns.gov.ua)

Напомним, 29 октября в одной из многоэтажек Днепра произошел пожар. Тогда в результате происшествия пострадали двое людей.

Кроме того, 28 октября, в селе Новокрасне Одесской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли двое детей.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате чего один человек погиб, однако 17 удалось эвакуировать.

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