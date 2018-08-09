В Днепропетровской области в результате ДТП пострадали 15 человек

Столкнулись автобус Mercedes с автомобилем Opel

В Днепропетровской области на автодороге Днепр-Мелитополь столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как отмечается, авария произошла возле поселка Первомайское Синельниковского района. Во время движения столкнулись автобус Mercedes с автомобилем Opel. В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Автомобиль перевернулся на крышу.

Фото: авария в Днепропетровской области

Также в ГСЧС сообщают, что в результате ДТП пострадало 15 человек, из них 6 человек госпитализированы в КЗ "Синельниковская ЦРБ", 9 человек, которые получили легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Одесской области столкнулись авто и микроавтобус, есть погибший и пострадавшие. Авария произошла около двух часов ночи. "Мерседес" на заграничной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено". В результате ДТП четверо пассажиров авто и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.

Также вчера в Херсонской области столкнулись грузовик и автомобиль, погибли двое детей. На автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись автомобиль Mazda-3 и грузовик "МАЗ". 44-летний водитель автомобиля Mazda-3, двигаясь в направлении города Геническ, выехал на встречную полосу и вьехал в стоячую грузовик "МАЗ". Двух взрослый госпитализировали.