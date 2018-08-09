В Днепропетровской области в результате ДТП пострадали четверо людей

Водитель микроавтобуса в тяжелом состоянии

Сегодня, 9 августа, в Днепропетровской области столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате чего пострадали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как отмечается, авария произошла около 4 часов ночи на автодороге Кропивницкий - Запорожье. Пассажирский рейсовый микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком Freightliner.

Фото: авария в Днепропетровской области

"Спасатели с помощью спецоборудования освободили из поврежденного микроавтобуса одного человека (водителя микроавтобуса), и передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также в результате ДТП пострадали еще 3 человека.

Напомним, во Львове 18-летний водитель насмерть сбил семью с ребенком. Автомобиль ВАЗ-2109 сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Также 24 июля 2018 в Шевченковском районе столицы на перекрестке улиц Щусева и Елены Телиги произошло смертельное ДТП. Подозреваемый находился за рулем Nissan и не остановился на красный сигнал светофора. Водитель выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Renault Kangoo.