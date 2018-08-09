У Дніпропетровській області внаслідок ДТП постраждали четверо людей

Водій мікроавтобуса у важкому стані

Сьогодні, 9 серпня, у Дніпропетровській області зіткнулись мікроавтобус та вантажівка, внаслідок чого постраждали 4 людей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Як зазначається, аварія сталась близько 4 годин ночі на автошляху Кропивницький - Запоріжжя. Пасажирський рейсовий мікроавтобусу Mercedes зіткнувся з вантажівкою Freightliner.

Фото: аварія у Дніпропетровській області

"Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили з пошкодженого мікроавтобусу одну особу (водія мікроавтобуса), та передали потерпілого працівникам швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок ДТП постраждали ще 3 особи.

Нагадаємо, що у Львові 18-річний водій на смерть збив сім'ю з дитиною. Автомобіль ВАЗ-2109 збив трьох пішоходів, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу.

Також 24 липня 2018 у Шевченківському районі столиці на перехресті вулиць Щусєва та Олени Теліги сталося смертельне ДТП. Підозрюваний перебував за кермом Nissan та не не зупинився на червоний сигнал світлофору. Водій виїхав на перехрестя, де зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.