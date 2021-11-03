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В Днепропетровской области разоблачили трех владельцев поддельных COVID-сертификатов

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Среда 03 ноября 2021 19:19
В Днепропетровской области разоблачили трех владельцев поддельных COVID-сертификатов Фото: в Днепропетровской области разоблачили трех владельцев поддельных COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили трех человек, которые приобрели поддельные COVID-сертификаты. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сертификаты вакцинации от коронавируса с признаками подделки обнаружили в городах Каменское, Желтых Водах и Вольногорске.

"По просьбе полицейского предоставить COVID-сертификаты трое граждан предоставили документы, которые имеют признаки подделки", - пишет пресс-служба.

В то же время к правоохранителям также обратился 20-летний житель Вольногорска, который заказал сертификат через сеть.

"С целью проверки незаконной деятельности сайта мужчина обратился к правоохранителям", - добавляет пресс-служба.

В соответствии со ст. 358 Уголовного кодекса Украины, лицам, которые причастны к подделке сертификатов - грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Фото: в Днепропетровской области разоблачили трех владельцев поддельных COVID-сертификатов (npu.gov.ua)

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Днепропетровская область сертификат вакцинации
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