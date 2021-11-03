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В Дніпропетровській області викрили трьох власників підробних COVID-сертифікатів

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Середа 03 листопада 2021 19:19
В Дніпропетровській області викрили трьох власників підробних COVID-сертифікатів Фото: в Дніпропетровській області викрили трьох власників підробних COVID-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській області правоохоронці викрили трьох осіб, які придбали підроблені COVID-сертифікати. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Сертифікати вакцинації від коронавірусу з ознаками підробки виявили у містах Кам’янське, Жовтих Водах та Вільногірську.

"На прохання поліцейського надати COVID-сертифікати троє громадян надали документи, які мають ознаки підробки", - пише пресслужба.

Водночас до правоохоронців також звернувся 20-річний житель Вільногірська, який замовив сертифікат через мережу.

"З метою перевірки незаконної діяльності сайту чоловік звернувся до правоохоронців", - додає пресслужба.

Відповідно до ст. 358 Кримінального Кодексу України, особам, які причетні до підробки сертифікатів - загрожує позбавлення волі строком до двох років.

Фото: в Дніпропетровській області викрили трьох власників підробних COVID-сертифікатів (npu.gov.ua)

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Днепропетровская область сертифікат вакцинації
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