В Дніпропетровській області викрили трьох власників підробних COVID-сертифікатів
В Дніпропетровській області правоохоронці викрили трьох осіб, які придбали підроблені COVID-сертифікати. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Сертифікати вакцинації від коронавірусу з ознаками підробки виявили у містах Кам’янське, Жовтих Водах та Вільногірську.
"На прохання поліцейського надати COVID-сертифікати троє громадян надали документи, які мають ознаки підробки", - пише пресслужба.
Водночас до правоохоронців також звернувся 20-річний житель Вільногірська, який замовив сертифікат через мережу.
"З метою перевірки незаконної діяльності сайту чоловік звернувся до правоохоронців", - додає пресслужба.
Відповідно до ст. 358 Кримінального Кодексу України, особам, які причетні до підробки сертифікатів - загрожує позбавлення волі строком до двох років.
Фото: в Дніпропетровській області викрили трьох власників підробних COVID-сертифікатів (npu.gov.ua)