В Днепропетровской области разоблачили депутата, распространявшего сепаратистские материалы

Служба безопасности Украины разоблачила председателя бюджетного комитета одного из поселковых советов Днепропетровской области, причастного к распространению через интернет сепаратистских материалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе СБУ.

Как сообщают в СБУ, депутат сельсовета, который одновременно является руководителем местного общественного формирования, популяризировал на своих страницах в соцсетях, в том числе запрещенных в нашей стране, сепаратистские организации "ЛНР/ДНР".

Также он распространял ложную информацию, которая дискредитирует украинские военные подразделения и правоохранительные органы, в частности участников операции Объединенных сил.

"Для ведения противоправной деятельности агитатор использовал материалы пропагандистских сайтов России и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении ведомства.

Оперативники Службы безопасности установили, что в круг его "друзей" с интернет среды входили пользователи, которые имели отношение к спецслужбам РФ и группировкам боевиков.

В свою очередь правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где обнаружили компьютерную технику с информацией, подтверждающей незаконную деятельность. Изъятые материалы и оборудование направлены на экспертизу.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении двоим действующим депутатам Мироновского поселкового совета Донецкой области за содействие в организации псевдореферендума в 2014 году.

Ранее РБК-Украина писало, что городского главу Светлодарска Анатолия Брехунца взяли под стражу до 11 апреля по делу о сепаратизме.