В Днепропетровской области разоблачили чиновников на хищении госсредств на 1,3 млн гривен

В городе Покров Днепропетровской области разоблачили городского главу и других чиновников на хищении государственных денег на 1,3 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным силовиков, к схеме причастен городской глава Александр Шаповал, руководитель и работник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, а также два гражданских лица. Им сообщили о подозрении.

Украденные средства выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и образовательных учреждений города.

"Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договоры на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учреждений образования города. В дальнейшем чиновники утверждали своей подписью документы, в которых заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные денежные средства через общества с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате незаконной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона гривен. Также были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы.

"Городскому главе, двум должностным лицам городского совета и двум физическим лицами сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366. Проводится более 30 обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и других лиц, задействованных в преступной схеме. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила миллиардные злоупотребления на закупках для исправительных учреждений. Служба проверяет причастность правоохранителей к хищению 1,4 млрд гривен.

Также РБК-Украина писало, что прокуратура направила в суд дело относительно главного бухгалтера предприятия, которую подозревают в завладении 88 млн гривен одного из субъектов фармацевтической отрасли.