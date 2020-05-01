В Днепропетровской области разбился одномоторный самолет

В Днепропетровской области сегодня произошло крушение одномоторного самолета "Груман", на борту которого находились 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, авария произошла неподалеку от улицы Березинская в поселке городского типа Слобожанское. Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы погибли 2 человека, которые находились на борту самолета. Пожар был ликвидирован в 17:10.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ осуществил вынужденную посадку посреди поля. Предварительно, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло его отказ. Экипаж вертолета не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что на Филиппинах во время взлета в международном аэропорту Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air. На борту самолета находились медицинские работники, пациент и сопровождающий.

Кроме того, недавно в Ионическом море между Грецией и Италией пропал военный вертолет НАТО. Вертолет потерпел крушение после взлета с канадского фрегата "Фредериктон". На борту военно вертолета находились 6 человек.