В Днепропетровской области произошел взрыв: погиб подросток

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал", - рассказал он.

Как добавил глава региона, это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов.

"Просил и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке, которая остается после вражеских обстрелов. Не ходите в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов, - обратился Резниченко. - Наткнулись на подозрительный предмет - звоните спасателям или полиции ".