В Днепропетровской области произошел взрыв: погиб подросток

В Днепропетровской области погиб 17-летний молодой человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал", - рассказал он.
Как добавил глава региона, это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов.
"Просил и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке, которая остается после вражеских обстрелов. Не ходите в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов, - обратился Резниченко. - Наткнулись на подозрительный предмет - звоните спасателям или полиции ".
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине.
Также мы писали, что в Днепропетровской области из-за кассетного снаряда подорвался гражданский.
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