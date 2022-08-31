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В Днепропетровской области произошел взрыв: погиб подросток

Фото: в Днепропетровской области произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области погиб 17-летний молодой человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал", - рассказал он.

Как добавил глава региона, это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов.

"Просил и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке, которая остается после вражеских обстрелов. Не ходите в лесополосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов, - обратился Резниченко. - Наткнулись на подозрительный предмет - звоните спасателям или полиции ".

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине.

Также мы писали, что в Днепропетровской области из-за кассетного снаряда подорвался гражданский.

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Днепропетровская область