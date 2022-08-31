В Дніпропетровській області стався вибух: загинув підліток

"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував", - розповів він.

Як додав очільник регіону, це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси.

"Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів, - звернувся Резніченко. - Натрапили на підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції".