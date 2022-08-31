В Дніпропетровській області стався вибух: загинув підліток

В Дніпропетровській області загинув 17-річний хлопець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував", - розповів він.
Як додав очільник регіону, це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси.
"Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів, - звернувся Резніченко. - Натрапили на підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції".
Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області трактор підірвався на протитанковій міні.
Також ми писали, що в Дніпропетровській області через касетний снаряд підірвався цивільний.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.