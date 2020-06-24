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У Дніпропетровській області стався вибух, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 12:28
У Дніпропетровській області стався вибух, є загиблий
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Правоохоронці вилучили усі речові докази та направили їх на експертизу

Сьогодні у Дніпропетровській області в місті Жовті Води у чоловіка вибухнула граната, внаслідок чого той загинув. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, вибух стався цієї ночі через недбале поводження з вибуховим пристроєм, попередньо гранатою "Ф-1". У результаті чого 25-річний чоловік зазнав множинних поранень ніг та живота. Його доставили до реанімаційного відділення лікарні, однак спасти чоловіка не вдалось.

Правоохоронці вилучили з місця події кільце з чекою та провели магнітний збір уламків від гранати "Ф-1". Також були знайдені і інші речові докази, які направили на експертизу.

У Дніпропетровській області стався вибух, є загиблий

Фото: уламки від гранати (dp.npu.gov.ua)

З цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). У межах розслідування поліція встановить всі обставини події та походження боєприпасу.

Нагадаємо, у Кривому Розі на одній із вулиць Металургійного району вибухнула автівка, внаслідок чого тілесні ушкодження отримав один чоловік.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві стався потужний вибух в житловому будинку на Позняках.

Додамо, у Станиці Луганській стався вибух невстановленого пристрою, внаслідок чого загинули дві людини.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Днепропетровская областьгранатаВибух
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