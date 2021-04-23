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В Днепропетровской области произошел обвал на шахте, есть погибший

Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области на шахте "Благодатная" (ШУ им. Героев космоса) произошел обвал. В результате погиб горняк.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Обвал пустых пород произошел днем, около 12:30 во время проведения демонтажных работ.

"К сожалению. Чуда не произошло. Под завалом на шахте "Благодатная" найдено тело без признаков жизни", - написал он.

В результате обвала погиб Дмитрий Курасов 1991 года рождения.

Ранее сообщалось, что на угольной шахте в Нововолынске Волынской области в результате аварии лифта пострадали рабочие. Девять горняков доставлены в больницу.

Напомним, в конце 2020 года в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк. Под завалами оказались двое горняков, одному из них удалось спастись и выбраться на поверхность. Второго нашли мертвым.

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