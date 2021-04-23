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У Дніпропетровській області стався обвал на шахті, є загиблий

Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області на шахті "Благодатна" (ШУ ім. Героїв космосу) стався обвал. В результаті загинув гірник.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

Обвал пустих порід стався вдень, близько 12:30 під час проведення демонтажних робіт.

"На жаль. Дива не сталося. Під завалом на шахті "Благодатна" знайдено тіло без ознак життя", - написав він.

Унаслідок обвалу загинув Дмитро Курасов 1991 року народження.

Раніше повідомлялося, що на вугільній шахті в Нововолинську Волинської області унаслідок аварії ліфта постраждали робітники. Дев'ять гірників доставлені в лікарню.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.

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