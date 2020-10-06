В Днепропетровской области продолжается ремонт ключевой трассы Днепр - Кривой Рог

В Днепропетровской области продолжается ремонт дорог в рамках национальной программы "Большая стройка". Одной из ключевых дорог, которую ремонтируют в этом году, стала трасса Днепр - Кривой Рог.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав фото с места событий.

В частности, он показал, как продвигается ремонт на 164-м км трассы на участке от Днепра до Криничанского поста полиции.

Всего на этом участке одновременно работает 8 дорожных бригад, которые укрепляют основу, укладывают дорожное полотно и выравнивающий слой.

Также здесь ремонтируют транспортные развязки и остановки общественного транспорта, укрепляют обочины.

Напомним, ранее Юрий Голик показал, как в Донецкой области вблизи зоны разграничения по программе "Большая стройка" восстанавливают стадионы.