ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Днепропетровской области продолжается ремонт ключевой трассы Днепр - Кривой Рог

Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области продолжается ремонт дорог в рамках национальной программы "Большая стройка". Одной из ключевых дорог, которую ремонтируют в этом году, стала трасса Днепр - Кривой Рог.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав фото с места событий.

В частности, он показал, как продвигается ремонт на 164-м км трассы на участке от Днепра до Криничанского поста полиции.

Всего на этом участке одновременно работает 8 дорожных бригад, которые укрепляют основу, укладывают дорожное полотно и выравнивающий слой.

Также здесь ремонтируют транспортные развязки и остановки общественного транспорта, укрепляют обочины.

Напомним, ранее Юрий Голик показал, как в Донецкой области вблизи зоны разграничения по программе "Большая стройка" восстанавливают стадионы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Днепропетровская областьдорогиБольшая стройка