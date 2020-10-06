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У Дніпропетровській області триває ремонт ключової траси Дніпро - Кривий Ріг

Дніпропетровська область, Вівторок 06 жовтня 2020 12:51
У Дніпропетровській області триває ремонт ключової траси Дніпро - Кривий Ріг
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області триває ремонт доріг в рамках національної програми "Велике будівництво". Однією з ключових доріг, яку ремонтують у цьому році, стала траса Дніпро - Кривий Ріг.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook, опублікувавши фото з місця подій.

Зокрема, він показав, як просувається ремонт на 164-му км траси на ділянці від Дніпра до Криничанського поста поліції.

Лише на цій ділянці одночасно працює 8 дорожніх бригад, які зміцнюють основу, укладають дорожнє полотно і вирівнюючий шар.

Також тут ремонтують транспортні розв'язки, зупинки громадського транспорту, зміцнюють узбіччя.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик показав, як в Донецькій області поблизу зони розмежування по програмі "Велике будівництво" відновлюють стадіони.

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Новини України Транспорт Днепропетровская областьдорогиВелике будівництво
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