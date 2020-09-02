В Днепропетровской области продолжается дорожно-строительный ремонт

В Днепропетровской области продолжается масштабный ремонт трасс общенационального и местного значения в рамках "Большой стройки".

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото и видео ремонтных работ.

В частности, ведется ремонт трасс Р-73 Днепр - Никополь, Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, а также Днепр - Кривой Рог (участок от Днепра до Криничанского поста Полиции).

Напомним, ранее Юрий Голик сообщал, что работы на строительстве трассы национального значения Н-31 Днепр - Решетиловка планируется завершить в течение одного года.

Благодаря программе, только в дорожном строительстве, будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей.

Как известно, в рамках программы строится, ремонтируется и реконструируется несколько сотен объектов социальной инфраструктуры.

Ожидается, что в течение 2020 года в Украине появится не менее 100 школ, 100 детсадов, 100 спортивных сооружений и 200 пунктов оказания экстренной медицинской помощи.