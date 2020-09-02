У Дніпропетровській області триває дорожньо-будівельний ремонт

У Дніпропетровській області триває масштабний ремонт трас загальнонаціонального і місцевого значення в рамках "Великого будівництва".

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото і відео ремонтних робіт.

Зокрема, ведеться ремонт трас Р-73 Дніпро - Нікополь, Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя, а також Дніпро - Кривий Ріг (ділянка від Дніпра до Криничанського поста Поліції).

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв, що роботи на будівництві траси національного значення Н-31 Дніпро - Решетилівка планується завершити протягом одного року.

Завдяки програмі, тільки в дорожньому будівництві, буде створено близько 150 тисяч нових робочих місць. Програма стартувала з 1 березня і по всій країні її вже реалізовують десятки тисяч людей.

Як відомо, в рамках програми будується, ремонтується і реконструюється кілька сотень об'єктів соціальної інфраструктури.

Очікується, що протягом 2020 року в Україні з'явиться не менше 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 спортивних споруд та 200 пунктів надання екстреної медичної допомоги.