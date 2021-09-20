В Днепропетровской области полиция разоблачила наркотрафик и задержала "смотрящего"

Группа из четырех человек организовала наркотрафик в одно из исправительных учреждений Днепропетровской области.

"Правоохранители установили организатора, это - "смотрящий" за одним из отделений колонии, и его сообщников - бывших осужденных, заключенных и екс-правохранителя", - пишет пресс-служба.

Злоумышленники четко распределили между собой обязанности, среди которых было изготовление и упаковка метадона, его дальнейшая доставка в колонию и распространение.

В рамках санкционированных обысков правоохранители изъяли:

наркотические средства, чья стоимость составляет около 350 тысяч гривен;

оборудование для их изготовления;

20 тысяч гривен и 2 тысячи долларов.

Согласно ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Фото: СБУ разоблачила организован смотрящим наркотрафик в Днепропетровской области npu.gov.ua)