У Дніпропетровській області поліція викрила наркотрафік та затримала "смотрящего"

Група з чотирьох осіб організувала наркотрафік до однієї з виправних установ Дніпропетровської області.

"Правоохоронці встановили організатора, це - "смотрящий" за одним із відділень колонії, та його спільників - колишніх засуджених, ув’язнених та експравоохоронця", - пише пресслужба.

Зловмисники чітко розподілили між собою обов’язки, серед яких було виготовлення й пакування метадону, його подальша доставка до колонії та розповсюдження.

В рамках санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

наркотичні засоби, чия вартість становить близько 350 тисяч гривень;

обладнання для їх виготовлення;

20 тисяч гривень й 2 тисячі доларів.

Відповідно до ч. 1 ст. 255 й ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Фото: СБУ викрила організований смотрящим наркотрафік в Дніпропетровській області (npu.gov.ua)