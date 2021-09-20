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У Дніпропетровській області поліція викрила наркотрафік та затримала "смотрящего"

Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській області СБУ викрила наркотрафік до колонії. Правоохоронці затримали чотирьох осіб, серед яких був "смотрящий".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Група з чотирьох осіб організувала наркотрафік до однієї з виправних установ Дніпропетровської області.

"Правоохоронці встановили організатора, це - "смотрящий" за одним із відділень колонії, та його спільників - колишніх засуджених, ув’язнених та експравоохоронця", - пише пресслужба.

Зловмисники чітко розподілили між собою обов’язки, серед яких було виготовлення й пакування метадону, його подальша доставка до колонії та розповсюдження.

В рамках санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

  • наркотичні засоби, чия вартість становить близько 350 тисяч гривень;
  • обладнання для їх виготовлення;
  • 20 тисяч гривень й 2 тисячі доларів.

Відповідно до ч. 1 ст. 255 й ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Фото: СБУ викрила організований смотрящим наркотрафік в Дніпропетровській області (npu.gov.ua)

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Служба безпеки УкраїниДнепропетровская область