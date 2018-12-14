СБУ зафиксировала рост оборота нелегального оружия

Фото: ликвидация хранилищ нелегального оружия (facebook.com/SecurSerUkraine)

Арсеналы оружия правоохранители за последнюю неделю обнаружили в Киеве и области, а также Донецкой и Запорожской областях

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о росте случаев незаконного оборота оружия в различных регионах, в частности в столице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, в течение двух последних дней оперативники спецслужбы изъяли четыре большие арсенала военных средств поражения в Донецкой, Запорожской, Киевской областях и в столице. Так, в районе операции Объединенных сил, обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в одном из гаражей Константиновки, который находился неподалеку от жилых домов, школы, почтового отделения и газораспределительного пункта.

"Из схрона правоохранители изъяли 34 двигатели реактивных выстрелов к РПГ-7, 22 выстрела к СПГ-9, 12 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и 34 кумулятивные снаряды к РПГ-7. Также оперативники спецслужбы обнаружили две противотанковые мины УДШ, 38 ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1, три противотанковые мины ТМ-62м и пять запалов-инициаторов до противотанковых мин МВЧ", - отметили в СБУ.

Среди этой находки также обнаружили два килограмма пластида и полтора килограмма тротила и около 30 тысяч патронов различного калибра. Кроме того, СБУ обнаружила в Мелитопольском районе Запорожья тайник в заброшенном доме. Оперативники изъяли 15 гранат Ф-1 и РГН и 10 тротиловых шашек.

В Киевской области в доме жителя Броварского района обнаружили тайник, где была 21 граната Ф-1, три гранаты РГД-5, 15 гранат для подствольного гранатомета ВОГ, три килограмма тротила и патроны различного калибра. В столице спецслужба разоблачила группировку, в состав которой входил действующий сотрудник полиции Киева.

"Злоумышленники специализировались на изготовлении, переоборудовании и дальнейшем сбыте средств поражения. Во время обысков по местам жительства участников банды правоохранители обнаружили почти 20 единиц огнестрельного оружия и 2500 патронов различного калибра", - добавили в СБУ.

Фото: ликвидация хранилищ нелегального оружия (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, в сентябре 2018 года военная прокуратура перекрыла канал поставок деталей с Украины в Россию для изготовления оружия.