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В Днепропетровской области подтвердили около 30 новых заболеваний COVID-19

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 16:13
В Днепропетровской области подтвердили около 30 новых заболеваний COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Большинство новых заражений связаны с Першотравенском

В Днепропетровской области 22 апреля подтвердили 29 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете в Telegram.

Сообщается, что большинство новых случаев выявлены в городе Подгородное, что под Днепром. Все они контактировали с инфицированными в Першотравенске, где была выявлена вспышка коронавируса.

"29 новых случаев заболевания COVID. 20 из которых в Подгородном - контакты с Первотравенска. А также: Кривой Рог - 5, Каменское - 2, Павлоградский район - 2. По состоянию на 22.04.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 179 случаев", - сообщили в облсовете.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки выявлено 20 новых заболеваний, в то время как ранее за день подтверждали 1-2 заражения.

Отметим, по состоянию на утро 22 апреля в Украине диагностировано 6592 случая заражения коронавирусом, 174 человека умерли. За прошлые сутки подтвердили 467 новых заражений, а также 13 смертей.

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