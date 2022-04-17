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В Днепропетровской области в Пасхальную ночь отменят комендантский час

Фото: Пасха в Днепропетровской области пройдет без комендантского часа (t.me/UA_National_Police)
Автор: Антон Федорцив

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук объявил о решении местной военной администрации по сокращению комендантского часа и его отмене в Пасхальную ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина. ссылаясь на Telegram-канал политика.

С 18 апреля комендантский час на территории области будет начинаться в 22:00 и продлится до 05:00. В ночь на Пасху ограничения отменят вообще.

"Все верующие смогут посетить богослужения. Руководители органов местного самоуправления уже получили указание не выключать уличное освещение и при необходимости увеличить количество общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Сотрудники Нацполиции и военные Вооруженных сил на праздники будут следить за безопасностью в усиленном режиме. В свою очередь граждан призвали максимально ответственно вести себя, несмотря на временную отмену комендантского часа.

К слову, в Северодонецке российские оккупанты обстреляли храм в Вербное воскресенье.

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