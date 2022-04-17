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На Дніпропетровщині у Великодню ніч скасують комендантську годину

Фото: Великдень на Дніпропетровщині мине без комендантської години (t.me/UA_National_Police)
Автор: Антон Федорців

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук оголосив про рішення місцевої військової адміністрації щодо скорочення комендантської години та її скасування у Великодню ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал політика.

Із 18 квітня комендантська година на території області розпочинатиметься о 22:00 і триватиме до 05:00. Натомість у ніч на Великдень обмеження скасують взагалі.

"Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту", – йдеться в повідомленні.

Працівники Нацполіції та військові Збройних сил на свята стежитимуть за безпекою у посиленому режимі. Натомість громадян закликали максимально відповідально поводитися, попри тимчасове скасування комендантської години.

До слова, у Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли храм на Вербну неділю.

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