В Днепропетровской области остаются обесточенными 23 населенных пункта

Обесточивание произошло в результате непогоды
В Днепропетровской области по состоянию на утро, 3 июля, остаются обесточенными 23 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 23 населенных пункта в Днепропетровской области", - говориться в сообщении.
Отметим, ранее синоптики опубликовали прогноз на 2 июля. Так, согласно информации Укргидрометцентра, ожидаются ливневые дожди в 14 регионах Украины.
Также сообщалось, что под угрозой повторного затопления могут оказаться жители западных регионов Украины.
Напомним, вчера, 2 июля, были обесточены 42 населенных пункта в 2 областях.
Также ликвидация последствий непогоды вчера, 1 июня, продолжалась во Львовской области. Так, в с. Заречное Стрыйского р-на оставались подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвалы жилых домов.