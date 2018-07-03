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Интервью

В Днепропетровской области остаются обесточенными 23 населенных пункта

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 08:45
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обесточивание произошло в результате непогоды

В Днепропетровской области по состоянию на утро, 3 июля, остаются обесточенными 23 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 23 населенных пункта в Днепропетровской области", - говориться в сообщении.

Отметим, ранее синоптики опубликовали прогноз на 2 июля. Так, согласно информации Укргидрометцентра, ожидаются ливневые дожди в 14 регионах Украины.

Также сообщалось, что под угрозой повторного затопления могут оказаться жители западных регионов Украины. 

Напомним, вчера, 2 июля, были обесточены 42 населенных пункта в 2 областях.

Также ликвидация последствий непогоды вчера, 1 июня, продолжалась во Львовской области. Так, в с. Заречное Стрыйского р-на оставались подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвалы жилых домов.

Погода в Украине: завтра на севере ожидается небольшой дождь, температура до +28 Во Львовской области продолжается ликвидация последствий непогоды
Теги публикации: Гидрометцентр, ветер, ливень, обесточен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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