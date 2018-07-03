В Днепропетровской области остаются обесточенными 23 населенных пункта

Обесточивание произошло в результате непогоды

В Днепропетровской области по состоянию на утро, 3 июля, остаются обесточенными 23 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 23 населенных пункта в Днепропетровской области", - говориться в сообщении.

Отметим, ранее синоптики опубликовали прогноз на 2 июля. Так, согласно информации Укргидрометцентра, ожидаются ливневые дожди в 14 регионах Украины.

Также сообщалось, что под угрозой повторного затопления могут оказаться жители западных регионов Украины.

Напомним, вчера, 2 июля, были обесточены 42 населенных пункта в 2 областях.

Также ликвидация последствий непогоды вчера, 1 июня, продолжалась во Львовской области. Так, в с. Заречное Стрыйского р-на оставались подтопленными 3 приусадебных участка и 3 подвалы жилых домов.